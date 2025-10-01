Скидки
Автомобилист — Амур, результат матча 1 октября 2025 года, счёт 3:1, КХЛ 2025/2026

Два очка Хрипунова помогли «Автомобилисту» одержать волевую победу над «Амуром»
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Коротких (Заседа, Ли) – 01:21 (5x5)     1:1 Романцев (Юдин, Хрипунов) – 17:41 (5x5)     2:1 Черников (Малоросиянов, Горбунов) – 49:07 (5x5)     3:1 Хрипунов – 52:45 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Игнат Коротких с передач Матвея Заседы и Кэмерона Ли вывел «Амур» вперёд. На 18-й минуте периода Данил Романцев с передач Дмитрия Юдина и Степана Хрипунова восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода Егор Черников сделал счёт 2:1 в пользу хозяев. На 13-й минуте периода Степан Хрипунов забил третий гол хозяев в игре.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» встретится с «Нефтехимиком» 4 октября. «Амур» проведёт матч с «Ак Барсом» 3 октября.

Комментарии
