Два очка Хрипунова помогли «Автомобилисту» одержать волевую победу над «Амуром»

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На второй минуте первого периода Игнат Коротких с передач Матвея Заседы и Кэмерона Ли вывел «Амур» вперёд. На 18-й минуте периода Данил Романцев с передач Дмитрия Юдина и Степана Хрипунова восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода Егор Черников сделал счёт 2:1 в пользу хозяев. На 13-й минуте периода Степан Хрипунов забил третий гол хозяев в игре.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» встретится с «Нефтехимиком» 4 октября. «Амур» проведёт матч с «Ак Барсом» 3 октября.