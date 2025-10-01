«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
У хозяев шайбы на свой счёт записали Джек Родевальд, Александр Хохлачёв (дубль), Артём Горшков и Никита Зоркин. В составе «Сибири» голы забили Владимир Ткачёв и Тимур Ахияров.
После данной победы «Салават Юлаев» прервал шестиматчевую серию поражений. Ранее уфимский клуб побеждал в гостях «Металлург» со счётом 3:2 ОТ.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават» встретится с ХК «Сочи». «Сибирь» проведёт матч с «Барысом». Обе игры состоятся 5 октября.
- 1 октября 2025
