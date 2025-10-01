Скидки
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
19:00 Мск
Хоккей Новости

Салават Юлаев — Сибирь, результат матча 1 октября 2025 года, счёт 5:2, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Аудио-версия:
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Ткачёв (Сошников, Уилсон) – 13:24 (5x5)     1:1 Родевальд (Жаровский, Федотов) – 18:16 (5x4)     2:1 Хохлачёв (Корбит, Ефремов) – 25:33 (5x5)     3:1 Горшков (Комаров) – 33:07 (5x5)     4:1 Хохлачёв (Корбит, Цулыгин) – 35:08 (5x5)     5:1 Зоркин (Федотов, Горшков) – 36:17 (5x5)     5:2 Ахияров (Гоголев) – 58:57 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

У хозяев шайбы на свой счёт записали Джек Родевальд, Александр Хохлачёв (дубль), Артём Горшков и Никита Зоркин. В составе «Сибири» голы забили Владимир Ткачёв и Тимур Ахияров.

После данной победы «Салават Юлаев» прервал шестиматчевую серию поражений. Ранее уфимский клуб побеждал в гостях «Металлург» со счётом 3:2 ОТ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават» встретится с ХК «Сочи». «Сибирь» проведёт матч с «Барысом». Обе игры состоятся 5 октября.

Новости. Хоккей
