Сергеев из «Локомотива» стал четвёртым защитником в истории КХЛ, набравшим 300 очков

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев во встрече с астанинским «Барысом» набрал 3 (1+2) очка.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Сергеев стал четвёртым защитником в истории КХЛ, набравшим 300 очков. Теперь на счету 34-летнего игрока обороны 64 шайбы и 236 результативных передач.

Лидеры КХЛ по очкам среди защитников:

431 – Кевин Даллман;

367 – Илья Никулин;

322 – Кирилл Кольцов;

300 – Андрей Сергеев.

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.