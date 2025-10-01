«Североамериканское шоу, нам это не нужно». Тренер «Адмирала» Тамбиев — о драке вратарей

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения от «Авангарда» (1:6) высказался о драке вратарей Андрея Мишурова и Адама Гуски.

«Я не приветствую драки вратарей, они должны в воротах играть, а не драться. Это североамериканское шоу, только зрителям может понравиться. Нам это не нужно. А если травму получит? У «Авангарда» есть Серебряков, а у нас за спиной Гуски никого. Адам не вышел на рукопожатие? Не знаю, получил он травму или нет», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Локомотивом». «Адмирал» сыграет с ХК «Сочи». Оба матча состоятся 3 октября.