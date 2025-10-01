Скидки
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
19:00 Мск
«Североамериканское шоу, нам это не нужно». Тренер «Адмирала» Тамбиев — о драке вратарей

«Североамериканское шоу, нам это не нужно». Тренер «Адмирала» Тамбиев — о драке вратарей
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения от «Авангарда» (1:6) высказался о драке вратарей Андрея Мишурова и Адама Гуски.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Мартынов (Фьоре) – 06:58 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре, Пономарёв) – 10:28 (5x5)     3:0 Ибрагимов (Галимов, Потуральски) – 11:22 (5x5)     4:0 Шарипзянов (Чистяков, Потуральски) – 12:46 (5x5)     4:1 Олсон (Завгородний, Шулак) – 19:41 (5x5)     5:1 Рашевский (Блажиевский, Котляревский) – 22:07 (5x5)     6:1 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 35:25 (5x4)    

«Я не приветствую драки вратарей, они должны в воротах играть, а не драться. Это североамериканское шоу, только зрителям может понравиться. Нам это не нужно. А если травму получит? У «Авангарда» есть Серебряков, а у нас за спиной Гуски никого. Адам не вышел на рукопожатие? Не знаю, получил он травму или нет», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Локомотивом». «Адмирал» сыграет с ХК «Сочи». Оба матча состоятся 3 октября.

Видео
В матче «Авангард» — «Адмирал» произошла драка вратарей
