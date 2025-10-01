Скидки
Ги Буше высказался о драке вратарей во встрече «Авангард» — «Адмирал»

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Адмиралом» (6:1) прокомментировал драку вратарей Андрея Мишурова и Адама Гуски.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Мартынов (Фьоре) – 06:58 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре, Пономарёв) – 10:28 (5x5)     3:0 Ибрагимов (Галимов, Потуральски) – 11:22 (5x5)     4:0 Шарипзянов (Чистяков, Потуральски) – 12:46 (5x5)     4:1 Олсон (Завгородний, Шулак) – 19:41 (5x5)     5:1 Рашевский (Блажиевский, Котляревский) – 22:07 (5x5)     6:1 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 35:25 (5x4)    

«Я был удивлён, это не то, что я хотел бы увидеть. Может, что-то в прошлом было у них, не знаю. Хорошо, что наш вратарь не получил травму, но всё могло быть иначе. Он мог повредить руку или лицо, и тогда нам пришлось бы искать нового вратаря, а это не так просто в это время сезона. Это опасная ситуация, и если бы я знал, что так произойдёт, то сделал бы всё, чтобы он остался в площади ворот. Но когда я увидел это, то было уже поздно», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

