Ги Буше высказался о драке вратарей во встрече «Авангард» — «Адмирал»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Адмиралом» (6:1) прокомментировал драку вратарей Андрея Мишурова и Адама Гуски.

«Я был удивлён, это не то, что я хотел бы увидеть. Может, что-то в прошлом было у них, не знаю. Хорошо, что наш вратарь не получил травму, но всё могло быть иначе. Он мог повредить руку или лицо, и тогда нам пришлось бы искать нового вратаря, а это не так просто в это время сезона. Это опасная ситуация, и если бы я знал, что так произойдёт, то сделал бы всё, чтобы он остался в площади ворот. Но когда я увидел это, то было уже поздно», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.