Тамбиев — о Шугаеве в старте «Адмирала»: тренеру вратарей приснилось, наверное

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения от «Авангарда» (1:6) ответил на вопрос, почему в старте вышел голкипер Дмитрий Шугаев, не игравший в КХЛ с января 2024 года.

— Почему на «Авангард» вышел Шугаев, давно не игравший в КХЛ?

— Не знаю, к тренеру вратарей вопрос. Приснилось ему, наверное, что Шугаев должен играть, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Шугаев был заменён на 12-й минуте первого периода, пропустив три шайбы. Голкипер вернулся в ворота, после того как Адам Гуска подрался с Андреем Мишуровым в середине третьего периода.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» сыграет с ХК «Сочи».