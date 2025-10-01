Вратарь «Адмирала» Гуска высказался о драке с голкипером «Авангарда» Мишуровым

Вратарь «Адмирала» Адам Гуска прокомментировал драку с голкипером «Авангарда» Андреем Мишуровым.

«Сегодня была эмоциональная игра. Нервы были на пределе. Мы вызвали друг друга в центр площадки. Дальше вы всё видели сами – получился неплохой бой. После матча мы пожали друг другу руки. Никаких претензий нет», — приводит слова Гуски пресс-служба «Адмирала».

По итогам эпизода каждый из голкиперов получил по пять минут штрафа, а место в воротах заняли Никита Серебряков и Дмитрий Шугаев.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1.