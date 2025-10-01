Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Всё пошло не так с начала». Тамбиев высказался о разгроме «Адмирала» «Авангардом»

«Всё пошло не так с начала». Тамбиев высказался о разгроме «Адмирала» «Авангардом»
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал разгромное поражение от «Авангарда» (1:6) в Омске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Мартынов (Фьоре) – 06:58 (5x5)     2:0 Окулов (Фьоре, Пономарёв) – 10:28 (5x5)     3:0 Ибрагимов (Галимов, Потуральски) – 11:22 (5x5)     4:0 Шарипзянов (Чистяков, Потуральски) – 12:46 (5x5)     4:1 Олсон (Завгородний, Шулак) – 19:41 (5x5)     5:1 Рашевский (Блажиевский, Котляревский) – 22:07 (5x5)     6:1 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 35:25 (5x4)    

«С самого начала у «Адмирала» всё пошло не так, быстрые голы, соперник наказал за ошибки. Потом игра у команды была, но настроение было уже не то. С «Авангардом» лучше вести в счёте, чем отыгрываться. По самоотдаче нет вопросов, есть проблемы с обороной, в атаке же временами мне игра понравилась. Настрой у ребят хороший был, просто эти первые шайбы… уверенность у любой команды тут пропадёт. Двигались сегодня гораздо лучше, чем в Астане», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Североамериканское шоу, нам это не нужно». Тренер «Адмирала» Тамбиев — о драке вратарей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android