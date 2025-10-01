«Всё пошло не так с начала». Тамбиев высказался о разгроме «Адмирала» «Авангардом»
Поделиться
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал разгромное поражение от «Авангарда» (1:6) в Омске.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Мартынов (Фьоре) – 06:58 (5x5) 2:0 Окулов (Фьоре, Пономарёв) – 10:28 (5x5) 3:0 Ибрагимов (Галимов, Потуральски) – 11:22 (5x5) 4:0 Шарипзянов (Чистяков, Потуральски) – 12:46 (5x5) 4:1 Олсон (Завгородний, Шулак) – 19:41 (5x5) 5:1 Рашевский (Блажиевский, Котляревский) – 22:07 (5x5) 6:1 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 35:25 (5x4)
«С самого начала у «Адмирала» всё пошло не так, быстрые голы, соперник наказал за ошибки. Потом игра у команды была, но настроение было уже не то. С «Авангардом» лучше вести в счёте, чем отыгрываться. По самоотдаче нет вопросов, есть проблемы с обороной, в атаке же временами мне игра понравилась. Настрой у ребят хороший был, просто эти первые шайбы… уверенность у любой команды тут пропадёт. Двигались сегодня гораздо лучше, чем в Астане», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 октября 2025
-
20:04
-
19:52
-
19:49
-
19:37
-
19:34
-
19:25
-
19:17
-
19:16
-
19:09
-
18:50
-
18:36
-
18:33
-
18:08
-
18:03
-
17:50
-
17:35
-
17:23
-
17:17
-
17:12
-
16:51
-
16:35
-
16:17
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:35
-
12:15
-
11:50