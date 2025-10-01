«Всё пошло не так с начала». Тамбиев высказался о разгроме «Адмирала» «Авангардом»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал разгромное поражение от «Авангарда» (1:6) в Омске.

«С самого начала у «Адмирала» всё пошло не так, быстрые голы, соперник наказал за ошибки. Потом игра у команды была, но настроение было уже не то. С «Авангардом» лучше вести в счёте, чем отыгрываться. По самоотдаче нет вопросов, есть проблемы с обороной, в атаке же временами мне игра понравилась. Настрой у ребят хороший был, просто эти первые шайбы… уверенность у любой команды тут пропадёт. Двигались сегодня гораздо лучше, чем в Астане», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.