СКА — Торпедо. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Хоккей Новости

«Понимали важность этого матча». Главный тренер «Салавата» — о победе над «Сибирью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал итоги матча с «Сибирью» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Ткачёв (Сошников, Уилсон) – 13:24 (5x5)     1:1 Родевальд (Жаровский, Федотов) – 18:16 (5x4)     2:1 Хохлачёв (Корбит, Ефремов) – 25:33 (5x5)     3:1 Горшков (Комаров) – 33:07 (5x5)     4:1 Хохлачёв (Корбит, Цулыгин) – 35:08 (5x5)     5:1 Зоркин (Федотов, Горшков) – 36:17 (5x5)     5:2 Ахияров (Гоголев) – 58:57 (5x5)    

– Хорошая игра по содержанию. Ребята молодцы, хороший настрой. Понимали важность этого матча. Атмосфера, как всегда, шикарная. Очень важная победа.

– Груз с плеч упал?
– Не секрет, побеждать всегда приятно. В принципе до этого по прошлым матчам было видно, что становилось меньше ошибок в нашей игре.

– Когда увидим на льду Кулика и Берлёва?
– Кулик входит в форму, у Берлёва повреждение.

– Говорили, что в прошлых матчах с трудом выводили шайбу из своей зоны. Как сегодня оцените этот компонент?
– Сегодня всё было не так плохо, но «Сибирь» играла не так агрессивно на полборта. Было полегче.

– Хохлачёв оформил дубль, у него остался один матч по пробному контракту. Есть мысли уже по поводу него.
– Мысли есть, но ещё одна игра. А так, ему плюсик в копилку, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

