«Понимали важность этого матча». Главный тренер «Салавата» — о победе над «Сибирью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал итоги матча с «Сибирью» (5:2).

– Хорошая игра по содержанию. Ребята молодцы, хороший настрой. Понимали важность этого матча. Атмосфера, как всегда, шикарная. Очень важная победа.

– Груз с плеч упал?

– Не секрет, побеждать всегда приятно. В принципе до этого по прошлым матчам было видно, что становилось меньше ошибок в нашей игре.

– Когда увидим на льду Кулика и Берлёва?

– Кулик входит в форму, у Берлёва повреждение.

– Говорили, что в прошлых матчах с трудом выводили шайбу из своей зоны. Как сегодня оцените этот компонент?

– Сегодня всё было не так плохо, но «Сибирь» играла не так агрессивно на полборта. Было полегче.

– Хохлачёв оформил дубль, у него остался один матч по пробному контракту. Есть мысли уже по поводу него.

– Мысли есть, но ещё одна игра. А так, ему плюсик в копилку, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».