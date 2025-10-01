Главный тренер «Амура» прокомментировал поражение команды от «Автомобилиста»
Поделиться
Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Коротких (Заседа, Ли) – 01:21 (5x5) 1:1 Романцев (Юдин, Хрипунов) – 17:41 (5x5) 2:1 Черников (Малоросиянов, Горбунов) – 49:07 (5x5) 3:1 Хрипунов – 52:45 (5x5)
— Хороший получился матч, обоюдоострая игра. Соперник забил свои моменты, но у меня претензий нет к своим игрокам: играли в полную силу, была заряженность, настрой, но проиграли. Мы сделали 36 бросков, у нас было четыре выхода «2 в 1», не забили, не получилось, это игра.
— Почему не заменили вратаря на шестого полевого игрока раньше, не стали играть «6 на 4»?
— Вам дать свисток и вы будете решать, когда мне снимать вратарей? Моё решение было таким.
— Как получилась связка Коротких – Заседа?
— Играют, забивают, что тут можно сказать. Ребята находят «химию», играют друг на друга, — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 октября 2025
-
20:47
-
20:40
-
20:26
-
20:24
-
20:21
-
20:19
-
20:04
-
19:52
-
19:49
-
19:37
-
19:34
-
19:25
-
19:17
-
19:16
-
19:09
-
18:50
-
18:36
-
18:33
-
18:08
-
18:03
-
17:50
-
17:35
-
17:23
-
17:17
-
17:12
-
16:51
-
16:35
-
16:17
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00