Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Амура» прокомментировал поражение команды от «Автомобилиста»

Главный тренер «Амура» прокомментировал поражение команды от «Автомобилиста»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Коротких (Заседа, Ли) – 01:21 (5x5)     1:1 Романцев (Юдин, Хрипунов) – 17:41 (5x5)     2:1 Черников (Малоросиянов, Горбунов) – 49:07 (5x5)     3:1 Хрипунов – 52:45 (5x5)    

— Хороший получился матч, обоюдоострая игра. Соперник забил свои моменты, но у меня претензий нет к своим игрокам: играли в полную силу, была заряженность, настрой, но проиграли. Мы сделали 36 бросков, у нас было четыре выхода «2 в 1», не забили, не получилось, это игра.

— Почему не заменили вратаря на шестого полевого игрока раньше, не стали играть «6 на 4»?
— Вам дать свисток и вы будете решать, когда мне снимать вратарей? Моё решение было таким.

— Как получилась связка Коротких – Заседа?
— Играют, забивают, что тут можно сказать. Ребята находят «химию», играют друг на друга, — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
Два очка Хрипунова помогли «Автомобилисту» одержать волевую победу над «Амуром»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android