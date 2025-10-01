Главный тренер «Амура» прокомментировал поражение команды от «Автомобилиста»

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:3).

— Хороший получился матч, обоюдоострая игра. Соперник забил свои моменты, но у меня претензий нет к своим игрокам: играли в полную силу, была заряженность, настрой, но проиграли. Мы сделали 36 бросков, у нас было четыре выхода «2 в 1», не забили, не получилось, это игра.

— Почему не заменили вратаря на шестого полевого игрока раньше, не стали играть «6 на 4»?

— Вам дать свисток и вы будете решать, когда мне снимать вратарей? Моё решение было таким.

— Как получилась связка Коротких – Заседа?

— Играют, забивают, что тут можно сказать. Ребята находят «химию», играют друг на друга, — передаёт слова Гальченюка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.