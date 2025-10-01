Заварухин — о победе «Автомобилиста»: не могли проиграть в день, когда подняли стяг Дацюка

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поздравил Павла Дацюка с тем, что его стяг был поднят под своды арены в Екатеринбурге, и оценил победу над «Амуром» (3:1).

— Поздравляю Павла Дацюка с тем, что его стяг был поднят под своды арены. Павел — великий игрок, много сделал для хоккея, в такой день мы не имели права проигрывать. В первом периоде недостаточно быстро принимали решения, двигали шайбу. Вязкая игра, много единоборств, стыков. Считаю, игра шла до гола, мы забили его в третьем периоде и правильно сыграли в дальнейшем. Много было ошибок, считаю, это на эмоциях. Хорошие голы забили, Вовка нас выручил, ловля шайбы на себя повлияла на результат. «Амур» — быстрая, неуступчивая команда, предупреждали ребят.

— За счёт чего добавили в третьем периоде?

— Правильно сыграли, по заданию. Соперник добавил ногами, мы старались сыграть на контратаках. Это получалось, был хороший выход из-под прессинга, победный гол так случился. Команда услышала нас, более плотно сыграли в средней зоне, проводить контратаки. В первом периоде пропускали много атак с подключением защитника, объяснили это ребятам, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.