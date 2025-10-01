Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин — о победе «Автомобилиста»: не могли проиграть в день, когда подняли стяг Дацюка

Заварухин — о победе «Автомобилиста»: не могли проиграть в день, когда подняли стяг Дацюка
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поздравил Павла Дацюка с тем, что его стяг был поднят под своды арены в Екатеринбурге, и оценил победу над «Амуром» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Коротких (Заседа, Ли) – 01:21 (5x5)     1:1 Романцев (Юдин, Хрипунов) – 17:41 (5x5)     2:1 Черников (Малоросиянов, Горбунов) – 49:07 (5x5)     3:1 Хрипунов – 52:45 (5x5)    

— Поздравляю Павла Дацюка с тем, что его стяг был поднят под своды арены. Павел — великий игрок, много сделал для хоккея, в такой день мы не имели права проигрывать. В первом периоде недостаточно быстро принимали решения, двигали шайбу. Вязкая игра, много единоборств, стыков. Считаю, игра шла до гола, мы забили его в третьем периоде и правильно сыграли в дальнейшем. Много было ошибок, считаю, это на эмоциях. Хорошие голы забили, Вовка нас выручил, ловля шайбы на себя повлияла на результат. «Амур» — быстрая, неуступчивая команда, предупреждали ребят.

— За счёт чего добавили в третьем периоде?
— Правильно сыграли, по заданию. Соперник добавил ногами, мы старались сыграть на контратаках. Это получалось, был хороший выход из-под прессинга, победный гол так случился. Команда услышала нас, более плотно сыграли в средней зоне, проводить контратаки. В первом периоде пропускали много атак с подключением защитника, объяснили это ребятам, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
Два очка Хрипунова помогли «Автомобилисту» одержать волевую победу над «Амуром»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android