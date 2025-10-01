Заварухин — о травмах в «Автомобилисте»: как из автомата в нас стреляют

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над «Амуром» (3:1) высказался о травмах в уральском клубе.

— Могут ли Волк и Мэйсек отправиться на ближайший выезд?

— Ещё нескоро. Они начали кататься, это здорово, Толя Голышев вернулся, рады за него, дисквалификация не такая длинная, скоро он начнёт играть. Есть время у него подготовиться, мы его воспринимаем как лидера команды.

— Какой вывод сделаете после первого месяца сезона?

— Вывод, может, будет грубым: как из автомата в нас стреляют, у нас выпадают игроки. Не видел так много травмированных за такое короткое время, каждый матч кто-то выпадает. Это время для становления команды, здоровья парням. Сегодня взяли Миллера, Исаева, контактируем со штабом «Горняка», даём ребятам шанс. У нас ещё есть варианты, хотим дать шанс многим.

— Не связана ли такая эпидемия с просчётами на предсезонной подготовке?

— Травмы тяжёлые и разные. Они не идут в одном русле, прогнозировать это невозможно. Шайба когда попадает и перелом — какая подготовка это может быть? Анализируем этот процесс, нужно пройти это тяжёлое время и становиться сильнее. В ближайшие две игры сыграем теми, кто есть. Пацаны готовы биться за команду и за своё имя, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.