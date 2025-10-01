Скидки
«Мне уже давно хотелось, был незакрытый гештальт». Вратарь «Авангарда» — о драке с Гуской

«Мне уже давно хотелось, был незакрытый гештальт». Вратарь «Авангарда» — о драке с Гуской
Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров рассказал о драке с голкипером «Адмирала» Адамом Гуской.

«Здорово начали в первом периоде, что и просил тренер, выполнили установку, забили четыре гола. Не скрою, были особые чувства в некоторые моменты игры против бывшей команды, приятно было выиграть. Желаю ребятам только удачи, у меня отличные воспоминания о клубе и городе.

Драка с Гуской? Если честно, то мне уже давно хотелось, это было таким незакрытым гештальтом, и сегодня возможность представилась. Я видел, что Адам чуть выдвинулся из ворот, поднял руку, я кивнул – вот и всё. Один удар я пропустил, но если честно, то тяжело драться во вратарской амуниции. Надо посмотреть со стороны. Не скажу, что я кем-то вдохновлялся в этом смысле, просто по молодости у меня были такие, скажем так, наклонности, тренеры были недовольны, пришлось меняться. Но подраться с чужим – почему бы и нет? Не жалею, что подрался и пришлось замениться, завели публику, такое нечасто увидишь. Не говорю, что я буду и дальше драться, но себя в обиду не дам. Сложно сказать, кто победил в драке. По попаданиям 1:1, а остальное судьи пускай решают (смеётся). После моего удара он задышал? Может, и задышал, а я нет. Я занимался боксом, меня несколько лет назад тренировали боксёры, я не задышал, — передаёт слова Мишурова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

