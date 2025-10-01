Игорь Ларионов-младший забросил первую шайбу за СКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит встреча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу армейского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 35-й минуте встречи свою первую шайбу за СКА забросил Игорь Ларионов-младший. Ассистентами ему выступили Андрей Локтионов и Николай Голдобин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, нижегородская команда занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ, СКА расположился на шестой строчке.