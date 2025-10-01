Игорь Ларионов-младший забросил первую шайбу за СКА
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит встреча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу армейского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
2 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Ларионов (Локтионов, Голдобин) – 34:44 (5x4) 2:0 Менелл (Короткий, Поляков) – 37:58 (5x5)
На 35-й минуте встречи свою первую шайбу за СКА забросил Игорь Ларионов-младший. Ассистентами ему выступили Андрей Локтионов и Николай Голдобин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, нижегородская команда занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ, СКА расположился на шестой строчке.
Комментарии
