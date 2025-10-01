Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высоко оценил развитие КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Барысом» (5:1) и высоко оценил развитие КХЛ за последние годы.

«Мы здорово играли все три периода, было хорошее движение. Просили ребят хорошо начать и повести в счёте. Это получилось. Все без исключения внесли свой вклад, включая Алексея Мельничука. Ещё отмечу возвращение Рихарда Паника.

За три года, что меня здесь не было, лига развивалась. С каждым годом она становится всё лучше. Многих игроков вижу из прошлого, все растут, игра становится быстрее. Лига делает хорошую работу», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Сибирью» 5 октября. «Локомотив» проведёт матч с «Авангардом» 3 октября.