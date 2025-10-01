Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высоко оценил развитие КХЛ
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Барысом» (5:1) и высоко оценил развитие КХЛ за последние годы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Сергеев (Береглазов, Сурин) – 03:19 (5x5) 0:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 25:02 (5x5) 0:3 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 43:30 (5x5) 0:4 Сурин (Сергеев, А. Радулов) – 44:06 (5x5) 1:4 Уолш (Галимов, Омирбеков) – 55:34 (5x5) 1:5 Кирьянов (Сергеев) – 57:21 (5x5)
«Мы здорово играли все три периода, было хорошее движение. Просили ребят хорошо начать и повести в счёте. Это получилось. Все без исключения внесли свой вклад, включая Алексея Мельничука. Ещё отмечу возвращение Рихарда Паника.
За три года, что меня здесь не было, лига развивалась. С каждым годом она становится всё лучше. Многих игроков вижу из прошлого, все растут, игра становится быстрее. Лига делает хорошую работу», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Сибирью» 5 октября. «Локомотив» проведёт матч с «Авангардом» 3 октября.
