Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высоко оценил развитие КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высоко оценил развитие КХЛ
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Барысом» (5:1) и высоко оценил развитие КХЛ за последние годы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Сергеев (Береглазов, Сурин) – 03:19 (5x5)     0:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 25:02 (5x5)     0:3 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 43:30 (5x5)     0:4 Сурин (Сергеев, А. Радулов) – 44:06 (5x5)     1:4 Уолш (Галимов, Омирбеков) – 55:34 (5x5)     1:5 Кирьянов (Сергеев) – 57:21 (5x5)    

«Мы здорово играли все три периода, было хорошее движение. Просили ребят хорошо начать и повести в счёте. Это получилось. Все без исключения внесли свой вклад, включая Алексея Мельничука. Ещё отмечу возвращение Рихарда Паника.

За три года, что меня здесь не было, лига развивалась. С каждым годом она становится всё лучше. Многих игроков вижу из прошлого, все растут, игра становится быстрее. Лига делает хорошую работу», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Барыс» встретится с «Сибирью» 5 октября. «Локомотив» проведёт матч с «Авангардом» 3 октября.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» одержал крупную победу над «Барысом» в Астане со счётом 5:1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android