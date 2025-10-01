Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-тренер клубов КХЛ Потайчук оценил рекордный контракт Капризова с «Миннесотой»

Экс-тренер клубов КХЛ Потайчук оценил рекордный контракт Капризова с «Миннесотой»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Андрей Потайчук высказался о рекордном контракте российского форварда Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд».

— Как я воспринимал разговоры о «двойной игре» агентов Капризова? Думаю, это не так. Игрок на протяжении двух сезонов показывал добротный хоккей, был лидером команды и остаётся звездой лиги. Здесь никакой двойной игры не было — просто агенты Кирилла сработали очень профессионально. Он игрок мирового уровня. Просто так такие деньги в НХЛ не платят.

Слабых сторон в его игре я не вижу. Он умеет играть и в формате «5 на 5», и в большинстве. Он тащит на себе команду и делает результат. Конечно, каждый игрок продолжает развиваться, поэтому прибавить можно разве что в мелочах.

— Сможет ли «Миннесота» бороться за Кубок Стэнли?
— Почему нет? НХЛ — абсолютно ровная лига, и некоторые команды преподносят настоящие сюрпризы. Думаю, он не ошибся, подписав многолетний контракт. В любом случае и руководство клуба, и сам Кирилл держат в голове цель — выиграть Кубок Стэнли. Так что всё в их руках, — приводит слова Потайчука радио «Движение».

Ранее стало известно, что 28-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подписал со своим клубом рекордный для НХЛ контракт на общую сумму $ 136 млн со сроком действия восемь лет.

Материалы по теме
«Верю, однажды мы возьмём Кубок Стэнли». Что сказали в «Миннесоте» о контракте Капризова
«Верю, однажды мы возьмём Кубок Стэнли». Что сказали в «Миннесоте» о контракте Капризова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android