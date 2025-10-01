Экс-тренер клубов КХЛ Потайчук оценил рекордный контракт Капризова с «Миннесотой»

Российский тренер Андрей Потайчук высказался о рекордном контракте российского форварда Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд».

— Как я воспринимал разговоры о «двойной игре» агентов Капризова? Думаю, это не так. Игрок на протяжении двух сезонов показывал добротный хоккей, был лидером команды и остаётся звездой лиги. Здесь никакой двойной игры не было — просто агенты Кирилла сработали очень профессионально. Он игрок мирового уровня. Просто так такие деньги в НХЛ не платят.

Слабых сторон в его игре я не вижу. Он умеет играть и в формате «5 на 5», и в большинстве. Он тащит на себе команду и делает результат. Конечно, каждый игрок продолжает развиваться, поэтому прибавить можно разве что в мелочах.

— Сможет ли «Миннесота» бороться за Кубок Стэнли?

— Почему нет? НХЛ — абсолютно ровная лига, и некоторые команды преподносят настоящие сюрпризы. Думаю, он не ошибся, подписав многолетний контракт. В любом случае и руководство клуба, и сам Кирилл держат в голове цель — выиграть Кубок Стэнли. Так что всё в их руках, — приводит слова Потайчука радио «Движение».

Ранее стало известно, что 28-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подписал со своим клубом рекордный для НХЛ контракт на общую сумму $ 136 млн со сроком действия восемь лет.