ХК «Торпедо» отыгрался с 0:2 и победил СКА в овертайме

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 15-й минуте второго периода Игорь Ларионов открыл счёт во встрече. Спустя три минуты Бреннан Менелл удвоил преимущество СКА. На шестой минуте третьего периода Егор Виноградов забросил первую шайбу гостей в игре. На 14-й минуте периода Василий Атанасов сделал счёт 2:2. В овертайме Бобби Нарделла принёс гостям победу.
В следующей игре СКА встретится со «Спартаком», «Торпедо» проведёт матч с «Северсталью». Обе игры состоятся 3 октября.
- 1 октября 2025
-
22:24
-
22:10
-
21:49
-
21:46
-
21:40
-
21:23
-
21:05
-
20:47
-
20:40
-
20:26
-
20:24
-
20:21
-
20:19
-
20:04
-
19:52
-
19:49
-
19:37
-
19:34
-
19:25
-
19:17
-
19:16
-
19:09
-
18:50
-
18:36
-
18:33
-
18:08
-
18:03
-
17:50
-
17:35
-
17:23
-
17:17
-
17:12
-
16:51
-
16:35
-
16:17