ХК «Торпедо» отыгрался с 0:2 и победил СКА в овертайме

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 15-й минуте второго периода Игорь Ларионов открыл счёт во встрече. Спустя три минуты Бреннан Менелл удвоил преимущество СКА. На шестой минуте третьего периода Егор Виноградов забросил первую шайбу гостей в игре. На 14-й минуте периода Василий Атанасов сделал счёт 2:2. В овертайме Бобби Нарделла принёс гостям победу.

В следующей игре СКА встретится со «Спартаком», «Торпедо» проведёт матч с «Северсталью». Обе игры состоятся 3 октября.