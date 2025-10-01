Скидки
Хоккей

СКА — Торпедо, результат матча 1 октября 2025 года, счёт 2:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

ХК «Торпедо» отыгрался с 0:2 и победил СКА в овертайме
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Ларионов (Локтионов, Голдобин) – 34:44 (5x4)     2:0 Менелл (Короткий, Поляков) – 37:58 (5x5)     2:1 Виноградов (Соколов) – 46:00 (5x5)     2:2 Атанасов – 53:17 (5x5)     2:3 Нарделла (Шавин, Виноградов) – 63:41 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 15-й минуте второго периода Игорь Ларионов открыл счёт во встрече. Спустя три минуты Бреннан Менелл удвоил преимущество СКА. На шестой минуте третьего периода Егор Виноградов забросил первую шайбу гостей в игре. На 14-й минуте периода Василий Атанасов сделал счёт 2:2. В овертайме Бобби Нарделла принёс гостям победу.

В следующей игре СКА встретится со «Спартаком», «Торпедо» проведёт матч с «Северсталью». Обе игры состоятся 3 октября.

