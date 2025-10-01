Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо Мн — Северсталь, результат матча 1 октября 2025 года, счёт 2:5, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» прервало победную серию, проиграв дома «Северстали»
Аудио-версия:
Комментарии

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Цицюра (Ильин, Грудинин) – 01:25 (5x5)     1:1 Мороз (Шипачёв, Липский) – 13:23 (5x5)     1:2 Аймурзин (Думбадзе, Абросимов) – 40:39 (5x5)     1:3 Подшивалов (Грудинин, Квочко) – 48:21 (5x5)     2:3 Мороз (Улле, Смит) – 53:01 (5x5)     2:4 Танков (Абросимов, Фомин) – 54:15 (5x5)     2:5 Скоренов – 58:53 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте игры Владислав Цицюра открыл счёт во встрече. На 14-й минуте первого периода Вадим Мороз восстановил равенство во встрече. На 39-й секунде третьего периода Данил Аймурзин вновь вывел гостей вперёд. В середине третьего периода Иван Подшивалов сделал счёт 3:1. На 14-й минуте периода Вадим Мороз сократил отставание «Динамо» до минимума. Спустя минуту Кирилл Танков забросил четвёртую шайбу гостей в матче. В конце встречи Александр Скоренов установил окончательный счёт в игре.

В следующей игре минское «Динамо» встретится с «Трактором» 6 октября. «Северсталь» 3 октября проведёт матч с «Торпедо».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android