Минское «Динамо» прервало победную серию, проиграв дома «Северстали»

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На второй минуте игры Владислав Цицюра открыл счёт во встрече. На 14-й минуте первого периода Вадим Мороз восстановил равенство во встрече. На 39-й секунде третьего периода Данил Аймурзин вновь вывел гостей вперёд. В середине третьего периода Иван Подшивалов сделал счёт 3:1. На 14-й минуте периода Вадим Мороз сократил отставание «Динамо» до минимума. Спустя минуту Кирилл Танков забросил четвёртую шайбу гостей в матче. В конце встречи Александр Скоренов установил окончательный счёт в игре.
В следующей игре минское «Динамо» встретится с «Трактором» 6 октября. «Северсталь» 3 октября проведёт матч с «Торпедо».
