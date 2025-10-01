Минское «Динамо» прервало победную серию, проиграв дома «Северстали»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На второй минуте игры Владислав Цицюра открыл счёт во встрече. На 14-й минуте первого периода Вадим Мороз восстановил равенство во встрече. На 39-й секунде третьего периода Данил Аймурзин вновь вывел гостей вперёд. В середине третьего периода Иван Подшивалов сделал счёт 3:1. На 14-й минуте периода Вадим Мороз сократил отставание «Динамо» до минимума. Спустя минуту Кирилл Танков забросил четвёртую шайбу гостей в матче. В конце встречи Александр Скоренов установил окончательный счёт в игре.

В следующей игре минское «Динамо» встретится с «Трактором» 6 октября. «Северсталь» 3 октября проведёт матч с «Торпедо».