Казинс из «Оттавы» наказан на максимальную сумму за удар клюшкой Демидова

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Ник Казинс наказан на $ 2148,44 (максимальную сумму, предусмотренную коллективным соглашением) за удар клюшкой по рукам российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова. Об этом сообщает аккаунт NHL Player Safety на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, что после удара от Казинса российский нападающий покинул площадку и досрочно завершил игру.

Отметим, что в ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду арены «Видеотрон-центр» в Квебеке завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 5:0.