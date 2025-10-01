Скидки
Казинс из «Оттавы» наказан на максимальную сумму за удар клюшкой Демидова

Комментарии

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Ник Казинс наказан на $ 2148,44 (максимальную сумму, предусмотренную коллективным соглашением) за удар клюшкой по рукам российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова. Об этом сообщает аккаунт NHL Player Safety на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, что после удара от Казинса российский нападающий покинул площадку и досрочно завершил игру.

Отметим, что в ночь с 30 сентября на 1 октября мск на льду арены «Видеотрон-центр» в Квебеке завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 5:0.

НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Ньюхук, Мэтисон) – 04:48 (5x5)     0:2 Лайне (Демидов, Галлахер) – 26:14 (5x4)     0:3 Каррье (Галлахер, Ньюхук) – 28:53 (5x5)     0:4 Хатсон (Демидов, Дак) – 44:27 (5x4)     0:5 Дак (Галлахер, Хатсон) – 49:21 (5x4)    
Новости. Хоккей
