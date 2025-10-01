Первый номер драфта НХЛ — 2006, обладатель Кубка Стэнли Эрик Джонсон завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба «Колорадо Эвеланш». 37-летний Защитник провёл 17 сезонов в Национальной хоккейной лиге.

За карьеру в НХЛ Джонсон набрал 348 (95+253) очков в 1023 играх регулярного чемпионата, выступая за «Сент-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш», «Баффало Сэйбрз» и «Филадельфию Флайерз». В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли с «лавинами».

«После 18 невероятных лет, проведённых в НХЛ, я ухожу с сердцем, полным благодарности. Спасибо клубам за предоставленные возможности и воспоминания, особенно за Кубок Стэнли 2022 года. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и персоналу — ваша поддержка, дух товарищества и преданность делу сформировали мою карьеру.

Болельщикам: ваша страсть сделала каждое мгновение незабываемым. Моей семье и друзьям: ваша безусловная любовь и поддержка помогли мне пройти через всё. Хоккей был моей жизнью, и я благодарен за каждую секунду. Я с нетерпением жду того, что будет дальше, и всегда буду дорожить этим путешествием», — цитирует Джонсона «Колорадо».