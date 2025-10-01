Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Татьяну Овечкину наградили за развитие олимпийского движения в России

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина награждена почётным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Чествование мамы российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина состоялось перед матчем женской Премьер-лиги между московским «Динамо» и оренбургской «Надеждой». Награду Татьяне Овечкиной вручил генеральный секретарь Олимпийского комитета России Виктор Березов.

В составе сборной СССР Татьяна Овечкина выиграла Олимпийские игры 1976 и 1980 годов. В составе московского «Динамо» Овечкина завоевала серебряную (1977) и две бронзовые (1978, 1979) медали чемпионатов СССР. Ранее она была награждена орденом «Знак Почёта» (1976), орденом Дружбы народов (1980), орденом Дружбы (1998) и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.