Величкин: в «Металлурге» Кузнецов не забалует

Комментарии

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в магнитогорский клуб.

«Как игрока Кузнецова мы все знаем, что он способный, талантливый. Что касается всего остального, то могу сказать так, что в «Металлурге» не забалуешь. Здесь всё настроено на работу. Это принцип ММК (Магнитогорский металлургический комбинат. — Прим. «Чемпионата»), который в том числе передаётся и на хоккейное подразделение «Магнитки». Думаю, по всем предположениям, и у команды, и у Евгения должно получиться», — приводит слова Величкина ТАСС.

Отметим, что соглашение форварда с «Металлургом» рассчитано до конца сезона-2025/2026.

