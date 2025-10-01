Форвард «Дэвилз» Грицюк: катаюсь в четвёртой пятёрке, занимаюсь организационными моментами

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал о своих последних новостях во время подготовки к сезону НХЛ.

«Идёт тренировочный процесс, катаюсь в тройке с Коттером в четвёртой пятёрке, можно так сказать. Всё нормально работаем, завтра играем с «Рейнджерс», пока не знаю, что по составу.

Много времени занимаюсь организационными моментами — квартиру снять, мебель найти, с банком разобраться, короче, второстепенными делами. Сегодня ходил в офис, купили билеты моей семье, прилетят ко мне 14 октября.

Вот и все новости, в принципе, обнял, поднял», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.