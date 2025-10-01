Скидки
Главная Хоккей Новости

«Второй период провалили полностью». Тренер «Сибири» Епанчинцев — о 2:5 от «Салавата»

Аудио-версия:
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Ткачёв (Сошников, Уилсон) – 13:24 (5x5)     1:1 Родевальд (Жаровский, Федотов) – 18:16 (5x4)     2:1 Хохлачёв (Корбит, Ефремов) – 25:33 (5x5)     3:1 Горшков (Комаров) – 33:07 (5x5)     4:1 Хохлачёв (Корбит, Цулыгин) – 35:08 (5x5)     5:1 Зоркин (Федотов, Горшков) – 36:17 (5x5)     5:2 Ахияров (Гоголев) – 58:57 (5x5)    

— До счёта 1:2 была более-менее равная игра, в большинстве был хороший момент вернуться в игру и сделать 2:2. Но второй период провалили полностью. В третьем было за что зацепиться, проявили характер. Все профессионалы, не хотят уступать. После двух хороших игр без очков сегодня, может быть, перегорели. Радует, что молодой вратарь помог, этого не хватало в прошлых играх с другим вратарём.

— Линия атаки «Сибири» опытнее и мастеровитее, почему не удалось перехватить инициативу?
— Дали инициативу сопернику, и у них стало всё получаться, выход из-под давления. Не имеем права так играть, нужны все 60 минут правильных действий: то не вывели шайбу, то залезли в твой дом – с пятака добивали шайбу.

— Не было мыслей дать шанс молодому вратарю со старта игры?
— После матча можно думать всё что угодно, но надеялись на опытного вратаря, который сыграет достойно, — цитирует Епанчинцева сайт «Сибири».

