«Второй период провалили полностью». Тренер «Сибири» Епанчинцев — о 2:5 от «Салавата»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:5).
— До счёта 1:2 была более-менее равная игра, в большинстве был хороший момент вернуться в игру и сделать 2:2. Но второй период провалили полностью. В третьем было за что зацепиться, проявили характер. Все профессионалы, не хотят уступать. После двух хороших игр без очков сегодня, может быть, перегорели. Радует, что молодой вратарь помог, этого не хватало в прошлых играх с другим вратарём.
— Линия атаки «Сибири» опытнее и мастеровитее, почему не удалось перехватить инициативу?
— Дали инициативу сопернику, и у них стало всё получаться, выход из-под давления. Не имеем права так играть, нужны все 60 минут правильных действий: то не вывели шайбу, то залезли в твой дом – с пятака добивали шайбу.
— Не было мыслей дать шанс молодому вратарю со старта игры?
— После матча можно думать всё что угодно, но надеялись на опытного вратаря, который сыграет достойно, — цитирует Епанчинцева сайт «Сибири».
