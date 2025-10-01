Сегодня, 1 октября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 1 октября 2025 года:

«Авангард» – «Адмирал» — 6:1;

«Барыс» – «Локомотив» — 1:5;

«Салават Юлаев» – «Сибирь» — 5:2;

«Автомобилист» – «Амур» — 3:1;

СКА – «Торпедо» — 2:3 ОТ;

«Динамо» Мн – «Северсталь» — 2:5.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.