Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 1 октября 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 1 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 октября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 1 октября 2025 года:

«Авангард» – «Адмирал» — 6:1;
«Барыс» – «Локомотив» — 1:5;
«Салават Юлаев» – «Сибирь» — 5:2;
«Автомобилист» – «Амур» — 3:1;
СКА – «Торпедо» — 2:3 ОТ;
«Динамо» Мн – «Северсталь» — 2:5.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ
Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android