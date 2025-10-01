Результаты матчей ВХЛ на 1 октября 2025 года

Сегодня, 1 октября, состоялись четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 1 октября 2025 года:

«Челмет» – «Челны» — 6:2;

«Горняк-УГМК» – «Барс» — 0:1;

«Магнитка» – «Нефтяник» — 1:4;

«Торпедо-Горький» – «СКА-ВМФ» — 4:3 Б.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».