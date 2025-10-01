Скидки
Хоккей

Тренер клуба НБА «Майами» заявил, что Барков вернётся через пять-шесть месяцев

Тренер клуба НБА «Майами» заявил, что Барков вернётся через пять-шесть месяцев
Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра заявил, что форвард «Флориды Пантерз» Александр Барков после травмы вернётся через пять-шесть месяцев.

«Он будоражит раздевалку своей игрой. Это настоящий талант. Александр мне сказал, что вернётся через пять-шесть месяцев», — приводит слова Споэльстры журналист Тим Рейнольдс на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, хоккеист получил повреждение колена на предсезонной тренировке и перенёс операцию. В официальном сообщении «пантер» говорилось, что нападающий пропустит от семи до девяти месяцев. 30-летний Барков — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды». В прошлом сезоне он набрал 93 (26+67) очка в 90 матчах с учётом регулярного чемпионата и плей‑офф.

Новости. Хоккей

