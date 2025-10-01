Скидки
Результаты матчей МХЛ на 1 октября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 1 октября 2025 года
Сегодня, 1 октября, состоялись восемь встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 1 октября 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – «Локо» – 1:2;
«Тайфун» – «Алмаз» – 3:7;
МХК «Молот» – «Толпар» – 3:6;
«Тюменский Легион» – «Стальные Лисы» – 0:8;
«Красная Армия» – «АКМ-Юниор» – 3:4 Б;
«Ирбис» – МХК «Динамо» СПб – 2:8;
МХК «Спартак» – ХК «Капитан» – 5:1;
«Спутник» – «Ладья» – 3:5.

В прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмой встрече финальной серии.

