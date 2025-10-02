Скидки
Хоккей Новости

Овечкин впервые после травмы включён в заявку «Вашингтона» на предсезонный матч

Овечкин впервые после травмы включён в заявку «Вашингтона» на предсезонный матч
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин включён в заявку команды на предсезонный матч Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз». Для россиянина этот матч может стать первым после полученной травмы на тренировке.

НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Матч между «Вашингтоном» и «Бостоном» состоится 3 октября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», начало – 2:00 мск.

Россиянин пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем – в бесконтактном свитере.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.

