Главная Хоккей Новости

Баффало Сэйбрз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 2 октября 2025, счет 3:5, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

«Баффало» проиграл «Питтсбургу» без Малкина и Кросби, Георгиев вышел на замену
Комментарии

В ночь с 1 на 2 октября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.

НХЛ — предсезонные матчи
02 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Броз (Томасино, Фаббри) – 17:32 (5x4)     1:1 Норрис (Кребс, Джонсон) – 17:42 (5x5)     1:2 Дамба (Киндел, Томасино) – 25:52 (6x5)     1:3 Хэйз (Холландер) – 39:54 (5x4)     2:3 Норрис (Томпсон, Кребс) – 44:28 (5x5)     2:4 Койвунен (Ши, Дамба) – 50:01 (5x5)     3:4 Далин – 51:41 (5x4)     3:5 Холландер (Фаббри, Коппанен) – 57:57 (en)    

В составе «Баффало» сыграл российский вратарь Александр Георгиев, который вышел на замену в первом перерыве и провёл на льду два периода, отразив 10 из 13 бросков в створ (76,92%). В игре не приняли участие звёздные ветераны «Питтсбурга» — 38-летний капитан команды Сидни Кросби и 39-летний российский нападающий Евгений Малкин.

Заброшенными шайбами отметились Тристан Броз (в большинстве), Мэтт Дамба (6 на 5), Эйвери Хэйз (в большинстве), Вилле Койвунен и Филип Холландер (в пустые ворота) у «Питтсбурга», Джош Норрис (дубль) и Расмус Далин (в большинстве) в составе «Баффало».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

