«Баффало» проиграл «Питтсбургу» без Малкина и Кросби, Георгиев вышел на замену

В ночь с 1 на 2 октября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.

В составе «Баффало» сыграл российский вратарь Александр Георгиев, который вышел на замену в первом перерыве и провёл на льду два периода, отразив 10 из 13 бросков в створ (76,92%). В игре не приняли участие звёздные ветераны «Питтсбурга» — 38-летний капитан команды Сидни Кросби и 39-летний российский нападающий Евгений Малкин.

Заброшенными шайбами отметились Тристан Броз (в большинстве), Мэтт Дамба (6 на 5), Эйвери Хэйз (в большинстве), Вилле Койвунен и Филип Холландер (в пустые ворота) у «Питтсбурга», Джош Норрис (дубль) и Расмус Далин (в большинстве) в составе «Баффало».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.