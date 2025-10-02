«Вегас» выиграл у «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ с ассистами Ничушкина и Барбашёва
В ночь с 1 на 2 октября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе (США, штат Невада) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.
НХЛ — предсезонные матчи
02 октября 2025, четверг. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Ничушкин) – 18:07 (5x5) 1:1 Хауден (Макнэбб, Барбашёв) – 45:30 (5x5) 2:1 Карлссон (Стоун, Смит) – 54:40 (5x5)
Результативными передачами отметились российские нападающие Валерий Ничушкин («Колорадо») и Иван Барбашёв («Вегас»). Заброшенные шайбы на счету Габриэля Ландескога («Эвеланш»), Бретта Хаудена («Голден Найтс») и Вильяма Карлссона («Голден Найтс»).
