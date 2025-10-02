«Вегас» выиграл у «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ с ассистами Ничушкина и Барбашёва

В ночь с 1 на 2 октября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе (США, штат Невада) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.

Результативными передачами отметились российские нападающие Валерий Ничушкин («Колорадо») и Иван Барбашёв («Вегас»). Заброшенные шайбы на счету Габриэля Ландескога («Эвеланш»), Бретта Хаудена («Голден Найтс») и Вильяма Карлссона («Голден Найтс»).