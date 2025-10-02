Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс — Колорадо Эвеланш, результат матча 2 октября 2025, счет 2:1, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

«Вегас» выиграл у «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ с ассистами Ничушкина и Барбашёва
Комментарии

В ночь с 1 на 2 октября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе (США, штат Невада) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.

НХЛ — предсезонные матчи
02 октября 2025, четверг. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Ничушкин) – 18:07 (5x5)     1:1 Хауден (Макнэбб, Барбашёв) – 45:30 (5x5)     2:1 Карлссон (Стоун, Смит) – 54:40 (5x5)    

Результативными передачами отметились российские нападающие Валерий Ничушкин («Колорадо») и Иван Барбашёв («Вегас»). Заброшенные шайбы на счету Габриэля Ландескога («Эвеланш»), Бретта Хаудена («Голден Найтс») и Вильяма Карлссона («Голден Найтс»).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android