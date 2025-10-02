«Ванкувер» разгромил «Калгари» со счётом 8:1, Просветов пропустил пять шайб за полматча
В ночь с 1 на 2 октября мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс». Гости выиграли встречу со разгромным счётом 8:1.
НХЛ — предсезонные матчи
02 октября 2025, четверг. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 8
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Хьюз) – 06:59 (5x5) 0:2 Петтерссон (Хьюз, Гарланд) – 15:39 (5x4) 0:3 Майерс (Бэйнс) – 16:01 (5x5) 0:4 Форборт (Гарланд, Блюгерс) – 16:57 (4x5) 1:4 Фараби (Шарангович, Кадри) – 20:30 (5x5) 1:5 Сассон (Дебраск) – 24:01 (5x5) 1:6 Рятю (Карлссон, Гронек) – 33:51 (5x4) 1:7 Хьюз (Бёзер, Петтерссон) – 48:25 (5x5) 1:8 Сассон (Бэйнс) – 59:02 (4x5)
В воротах «Калгари» матч начал российский голкипер Иван Просветов, на 32-й минуте он был заменён при счёте 5:1 в пользу «Ванкувера», отразив 14 из 19 бросков в створ (73,68%). Результативной передачей отметился белорусский нападающий «Флэймз» Егор Шарангович.
Заброшенными шайбами в составе «Ванкувера» отметились Брок Бёзер, Элиас Петтерссон, Тайлер Майерс, Дерек Форборт, Макс Сассон (дубль), Аату Рятю и Куинн Хьюз. Единственный гол «Калгари» на счету Джоэля Фараби.
