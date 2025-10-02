«Ванкувер» разгромил «Калгари» со счётом 8:1, Просветов пропустил пять шайб за полматча

В ночь с 1 на 2 октября мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс». Гости выиграли встречу со разгромным счётом 8:1.

В воротах «Калгари» матч начал российский голкипер Иван Просветов, на 32-й минуте он был заменён при счёте 5:1 в пользу «Ванкувера», отразив 14 из 19 бросков в створ (73,68%). Результативной передачей отметился белорусский нападающий «Флэймз» Егор Шарангович.

Заброшенными шайбами в составе «Ванкувера» отметились Брок Бёзер, Элиас Петтерссон, Тайлер Майерс, Дерек Форборт, Макс Сассон (дубль), Аату Рятю и Куинн Хьюз. Единственный гол «Калгари» на счету Джоэля Фараби.