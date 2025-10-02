Ассист Минтюкова помог «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе», у Аскарова 20 сейвов
В ночь с 1 на 2 октября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — предсезонные матчи
02 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сеннеке (Пилинг) – 21:09 (5x5) 0:2 Коланджело (Хеллесон, Хайндс) – 26:38 (5x5) 0:3 Готье – 27:55 (5x5)
Ворота «Сан-Хосе» в этой игре защищал российский голкипер Ярослав Аскаров, на счету которого 20 отражённых бросков в створ из 23 (86,96%). На счету нападающего «Анахайма» Павла Минтюкова ассист в эпизоде с голом белоруса Егора Сидорова в пустые ворота.
Авторами заброшенных шайб помимо Сидорова стали Беккетт Сеннеке, Сэм Коланджело, Каттер Готье и Фрэнк Ватрано в составе «Дакс», а также Вильям Эклунд и Джефф Скиннер в составе «Шаркс».
