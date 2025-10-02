Скидки
«Это хорошая новость для КХЛ». Плющев назвал плюсы в переходе Кузнецова в «Металлург»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев положительно оценил переход нападающего Евгения Кузнецова в магнитогорский «Металлург», с которым именитый хоккеист подписал однолетнее соглашение.

— Во-первых, это хорошая новость для КХЛ. Уровень нашей лиги сегодня такой, что на первых ролях мастера, которым под сорок лет, — Радулов и Шипачёв, плюс группа североамериканских легионеров из АХЛ. Поэтому Кузнецов – это относительная молодость – и усиление для всей лиги.

Во-вторых, это очередной интересный ход «Металлурга». Магнитогорск все последние месяцы гнёт линию на приобретение игровичков – Ткачёва, Толчинского, Барака. Кузнецов вписывается в эту линию – и делает «Магнитку» одной из самых ярких команд КХЛ. С интересом буду смотреть её матчи.

— Прошлый сезон Кузнецова в СКА вас не насторожил?
— Да, тот сезон получился для игрока скомканным, но, насколько понял, виной прежде всего травмы. При этом Кузнецов после долгих лет выступлений в НХЛ получил время адаптироваться к нашей лиге, ко всей её специфике. Это плюс для «Магнитки». Также, судя по прессе, подписанный контракт – однолетний, без больших нулей. Это тоже дополнительная мотивация и дисциплина, — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

