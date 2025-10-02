Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист ESPN: новым контрактом Капризов показал, как отстаивать свои права

Журналист ESPN: новым контрактом Капризов показал, как отстаивать свои права
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист ESPN Эмили Каплан прокомментировала новый контракт нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» на $ 136 млн и заявила, что теперь игроки готовы отстаивать свою позицию и не соглашаться на меньшие деньги.

«Думаю, в этом сезоне всё изменилось, потому что мы действительно вступаем в эпоху расширения прав и возможностей игроков. Отчасти это связано с изменением отношения к делу, с культурными особенностями, отчасти — с тем, что потолок зарплат значительно увеличился… Но благодаря этому у нас есть ребята, которые говорят: «Я знаю, чего стою, и знаю, куда хочу двигаться, и не боюсь отстаивать свою позицию», и я думаю, что это созвучно многим другим видам спорта. Мы видели, как Капризов отказался от самого крупного контракта в истории НХЛ, потому что подумал: «Нет, я стою больше», — и всё же получил его», — цитирует Каплан пресс-служба НХЛ.

Материалы по теме
Капризов подписал контракт на $ 136 млн! Кирилл побил даже рекорд самого Овечкина
Капризов подписал контракт на $ 136 млн! Кирилл побил даже рекорд самого Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android