Журналист ESPN: новым контрактом Капризов показал, как отстаивать свои права

Журналист ESPN Эмили Каплан прокомментировала новый контракт нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» на $ 136 млн и заявила, что теперь игроки готовы отстаивать свою позицию и не соглашаться на меньшие деньги.

«Думаю, в этом сезоне всё изменилось, потому что мы действительно вступаем в эпоху расширения прав и возможностей игроков. Отчасти это связано с изменением отношения к делу, с культурными особенностями, отчасти — с тем, что потолок зарплат значительно увеличился… Но благодаря этому у нас есть ребята, которые говорят: «Я знаю, чего стою, и знаю, куда хочу двигаться, и не боюсь отстаивать свою позицию», и я думаю, что это созвучно многим другим видам спорта. Мы видели, как Капризов отказался от самого крупного контракта в истории НХЛ, потому что подумал: «Нет, я стою больше», — и всё же получил его», — цитирует Каплан пресс-служба НХЛ.