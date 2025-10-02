Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 2 октября 2025 года

Сегодня, 2 октября, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 2 октября 2025 года (время московское):

18:30. «Омские Ястребы» – «Красноярские Рыси»;

18:30. «Мамонты Югры» – «Белые Медведи»;

18:30. «Ирбис» – МХК «Динамо» М;

18:30. МХК «Атлант» – «Сибирские Снайперы».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмой встрече финальной серии.