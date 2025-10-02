Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов — о поражении от «Торпедо»: настроение печальное, продолжаем себе стрелять в ногу

Ларионов — о поражении от «Торпедо»: настроение печальное, продолжаем себе стрелять в ногу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:3 ОТ). Петербургский клуб в текущем сезоне проиграл все три матча нижегородцам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Ларионов (Локтионов, Голдобин) – 34:44 (5x4)     2:0 Менелл (Короткий, Поляков) – 37:58 (5x5)     2:1 Виноградов (Соколов) – 46:00 (5x5)     2:2 Атанасов – 53:17     2:3 Нарделла (Шавин, Виноградов) – 63:41 (3x3)    

«Настроение печальное, я вижу. У нас такое же. Такое же настроение, когда контролируешь матч, а в итоге проигрываешь. Один балл мы взяли, да, но не о том шла речь. Начну с того, что матч оставил небольшой осадок. Не самый хороший. Здесь нечего таить – нужно было решать исход раньше, забивать в тех моментах, которые у нас были. Но, к сожалению, мы продолжаем сами себе стрелять в ногу, совершаем ошибки и теряем очки. Спорт так устроен: когда ты не забиваешь, забивают тебе. Не хотелось бы, чтобы это стало тенденцией.

Важно понимать ответственность перед болельщиками, клубом, поставленными задачами. Это тот путь, который мы хотим пройти, и он не всегда бывает ровным. Неплохо начинали, но нужно быть увереннее в своих силах, в своей голове и сердце, доводить матчи до победы. Но, видно, мы к этому ещё не пришли», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
ХК «Торпедо» отыгрался с 0:2 и победил СКА в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android