Ларионов — о поражении от «Торпедо»: настроение печальное, продолжаем себе стрелять в ногу

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:3 ОТ). Петербургский клуб в текущем сезоне проиграл все три матча нижегородцам.

«Настроение печальное, я вижу. У нас такое же. Такое же настроение, когда контролируешь матч, а в итоге проигрываешь. Один балл мы взяли, да, но не о том шла речь. Начну с того, что матч оставил небольшой осадок. Не самый хороший. Здесь нечего таить – нужно было решать исход раньше, забивать в тех моментах, которые у нас были. Но, к сожалению, мы продолжаем сами себе стрелять в ногу, совершаем ошибки и теряем очки. Спорт так устроен: когда ты не забиваешь, забивают тебе. Не хотелось бы, чтобы это стало тенденцией.

Важно понимать ответственность перед болельщиками, клубом, поставленными задачами. Это тот путь, который мы хотим пройти, и он не всегда бывает ровным. Неплохо начинали, но нужно быть увереннее в своих силах, в своей голове и сердце, доводить матчи до победы. Но, видно, мы к этому ещё не пришли», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.