«Каждому из нас стоит в себе покопаться». Ларионов — о проблемах СКА в третьих периодах

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос, почему у команды регулярно возникают проблемы при игре в третьих периодах. Петербургский клуб упустил преимущество в две шайбы в ходе третьего периода и проиграл «Торпедо» в овертайме (2:3 ОТ).

– Проблема повторяется четвёртый матч подряд: в третьих периодах СКА упускает преимущество, отдаёт инициативу, и в трёх матчах подряд пропускает из-за нарушений. Что происходит?

– Если бы я знал ответ, я бы его дал. Статистика, которой вы располагаете, налицо. Перед третьим периодом было чётко сказано: играем правильно, без удалений, дисциплинированно, короткими отрезками. Но иногда срабатывает человеческий фактор – ты не можешь это предугадать. Ошибаешься – тебя наказывают, снова ошибаешься – снова наказывают. Показывать пальцем на кого-то не в моих правилах – у нас командная игра. У каждого есть ошибки, у каждого есть хорошие моменты. Нужно, чтобы всё сложилось в одну стройную систему.

Каждому из нас стоит в себе покопаться. Мы меняли сочетания, искали варианты – по игре голы пошли, были хорошие моменты. Помните, например, момент Полякова? Но, видимо, у нас такой сложный путь, мы должны его пройти вместе. Нужно встряхнуться, отрешиться и понять: лёгких игр не будет. Эта команда пока не в том состоянии, чтобы побеждать на одном только классе. Нужно, чтобы все это понимали – в том числе и болельщики. Одна команда – один город. Хотим, чтобы ребята осознавали ту поддержку, которая есть у клуба. Мы не хотим зажимать игроков в тиски, игра требует большей концентрации в ключевые моменты. Этот процесс бывает болезненным, но я не сомневаюсь, что мы его преодолеем. Нужно просто провести матч или серию увереннее в себе – это касается каждого игрока, включая вратаря, — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.