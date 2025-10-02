Главный тренер СКА Игорь Ларионов поддержал сына после первого гола в сезоне

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил первый гол своего сына за петербургскую команду. Ларионов-младший отличился в матче с «Торпедо» (2:3 ОТ) впервые в сезоне.

«Для любого игрока это часть построения характера, ментальной твёрдости. Когда проходишь сложный период, когда не получается, усилия не выражаются в голах, очках, но продолжаешь работать, выполнять большой объём и делать многие вещи правильно. Но в его карьере, в моей карьере мы никогда не думали о себе – думаешь о команде. Любой приходящий успех – маленький. Забитый гол, передача результативная снимают очень большой психологический груз, потому что ты начинаешь чувствовать себя раскованнее. Очень надеюсь, что ему поможет. Ему, как и любому игроку этой команды, всегда нужна уверенность. Мы не будем никогда игроков наказывать и придерживать. Надо прожить это в игре, чтобы понимать, что рано или поздно оно пойдёт.

Если человек старается, если человек делает свою работу правильно, будут голы, будут передачи, самое главное – будут командные победы. В нашей семье всегда была команда на первом месте. Личные результаты, премиальные бонусы и так далее всегда были на дальней полке. Рад, что сумел забить. Надеюсь, его игра станет ярче, как и всех остальных ребят в команде», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.