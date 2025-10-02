Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поддержал сына после первого гола в сезоне

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поддержал сына после первого гола в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил первый гол своего сына за петербургскую команду. Ларионов-младший отличился в матче с «Торпедо» (2:3 ОТ) впервые в сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Ларионов (Локтионов, Голдобин) – 34:44 (5x4)     2:0 Менелл (Короткий, Поляков) – 37:58 (5x5)     2:1 Виноградов (Соколов) – 46:00 (5x5)     2:2 Атанасов – 53:17     2:3 Нарделла (Шавин, Виноградов) – 63:41 (3x3)    

«Для любого игрока это часть построения характера, ментальной твёрдости. Когда проходишь сложный период, когда не получается, усилия не выражаются в голах, очках, но продолжаешь работать, выполнять большой объём и делать многие вещи правильно. Но в его карьере, в моей карьере мы никогда не думали о себе – думаешь о команде. Любой приходящий успех – маленький. Забитый гол, передача результативная снимают очень большой психологический груз, потому что ты начинаешь чувствовать себя раскованнее. Очень надеюсь, что ему поможет. Ему, как и любому игроку этой команды, всегда нужна уверенность. Мы не будем никогда игроков наказывать и придерживать. Надо прожить это в игре, чтобы понимать, что рано или поздно оно пойдёт.

Если человек старается, если человек делает свою работу правильно, будут голы, будут передачи, самое главное – будут командные победы. В нашей семье всегда была команда на первом месте. Личные результаты, премиальные бонусы и так далее всегда были на дальней полке. Рад, что сумел забить. Надеюсь, его игра станет ярче, как и всех остальных ребят в команде», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
Игорь Ларионов-младший забросил первую шайбу за СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android