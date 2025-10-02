Никита Щитов покинул тренерский штаб «Лады» по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Щитов пополнил состав тольяттинского клуба в межсезонье и отвечал в клубе за работу с защитниками. Специалист приходил на работу в тренерский штаб под руководством Бориса Миронова, который был уволен со своего поста после неудовлетворительных результатов. Команда пропустила 47 шайб за 10 матчей.

«Лада» занимает последнее место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав три очка в 10 матчах. Тольяттинский клуб одержал лишь одну победу в первом матче сезона и на данный момент потерпел поражения в девяти играх кряду.