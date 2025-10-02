Скидки
Главная Хоккей Новости

«Хочется иметь явного первого номера». Ларионов высказался о вратарской бригаде СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о вратарской бригаде петербургского клуба и заявил, что ещё не определился с первым номером.

«Заврагин сыграл пять матчей подряд, для него это серьёзная нагрузка. Тренеры вратарей приняли это решение – я всегда с ними соглашаюсь, потому что они лучше знают своих подопечных. Хотя, разумеется, я общаюсь с каждым из наших вратарей. Интересуюсь их состоянием. Мы не прыгаем и не гадаем, а верим в ребят.

Конечно, хочется иметь явного первого номера, в этом я с вами соглашусь, пока мы смотрим. Думаю, в ближайшие матчи определимся, на кого будем больше рассчитывать. Все вратари играют очень хорошо. Мы ни в коем случае не можем показывать пальцем ни на одного из вратарей. Но конкуренция будет продолжаться. Мы определимся с первым номером, и я вам об этом скажу», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

