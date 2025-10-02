Главный тренер «Торпедо» Исаков ответил на вопрос, принципиально ли ему обыграть Ларионова

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал третью кряду победу над СКА (3:2 ОТ) и ответил, принципиально ли ему обыграть бывшего тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова.

– Непростой для нас матч. Первые два периода оставили двоякое впечатление – многое не получалось. Те моменты, которые хорошо шли в первой игре, сегодня абсолютно не работали. Поэтому пришлось некоторые вещи подкорректировать во втором перерыве. После этого удачно забили. В принципе, в овертайме ребята справились с давлением, нашли момент и реализовали его.

– «Торпедо» в третий раз подряд победило СКА. Можно ли сказать, что для вас принципиально обыграть Игоря Ларионова, который раньше работал в Нижнем Новгороде?

– Я бы так не сказал. Мы выходим, готовимся к сопернику, понимаем, что это наш конкурент по Западной конференции. Боремся за каждые два очка. За скобки, за рамки мы эти игры не выставляем, — цитирует Исакова пресс-служба СКА.