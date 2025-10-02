Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Торпедо» Исаков ответил на вопрос, принципиально ли ему обыграть Ларионова

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал третью кряду победу над СКА (3:2 ОТ) и ответил, принципиально ли ему обыграть бывшего тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Ларионов (Локтионов, Голдобин) – 34:44 (5x4)     2:0 Менелл (Короткий, Поляков) – 37:58 (5x5)     2:1 Виноградов (Соколов) – 46:00 (5x5)     2:2 Атанасов – 53:17     2:3 Нарделла (Шавин, Виноградов) – 63:41 (3x3)    

– Непростой для нас матч. Первые два периода оставили двоякое впечатление – многое не получалось. Те моменты, которые хорошо шли в первой игре, сегодня абсолютно не работали. Поэтому пришлось некоторые вещи подкорректировать во втором перерыве. После этого удачно забили. В принципе, в овертайме ребята справились с давлением, нашли момент и реализовали его.

– «Торпедо» в третий раз подряд победило СКА. Можно ли сказать, что для вас принципиально обыграть Игоря Ларионова, который раньше работал в Нижнем Новгороде?
– Я бы так не сказал. Мы выходим, готовимся к сопернику, понимаем, что это наш конкурент по Западной конференции. Боремся за каждые два очка. За скобки, за рамки мы эти игры не выставляем, — цитирует Исакова пресс-служба СКА.

