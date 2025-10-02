Главный тренер «Торпедо» Исаков ответил на вопрос, принципиально ли ему обыграть Ларионова

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал третью кряду победу над СКА (3:2 ОТ) и ответил, принципиально ли ему обыграть бывшего тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова.
– Непростой для нас матч. Первые два периода оставили двоякое впечатление – многое не получалось. Те моменты, которые хорошо шли в первой игре, сегодня абсолютно не работали. Поэтому пришлось некоторые вещи подкорректировать во втором перерыве. После этого удачно забили. В принципе, в овертайме ребята справились с давлением, нашли момент и реализовали его.
– «Торпедо» в третий раз подряд победило СКА. Можно ли сказать, что для вас принципиально обыграть Игоря Ларионова, который раньше работал в Нижнем Новгороде?
– Я бы так не сказал. Мы выходим, готовимся к сопернику, понимаем, что это наш конкурент по Западной конференции. Боремся за каждые два очка. За скобки, за рамки мы эти игры не выставляем, — цитирует Исакова пресс-служба СКА.
- 2 октября 2025
-
13:05
-
12:42
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:25
-
11:10
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
07:39
-
06:45
-
06:37
-
05:20
-
02:55
- 1 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
23:16
-
23:05
-
22:42
-
22:24
-
22:10
-
21:49
-
21:46