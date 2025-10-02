«Логично, что Евгений выбрал именно «Металлург». Дементьев — о новой команде Кузнецова

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил переход нападающего Евгения Кузнецова в «Металлург», с которым именитый хоккеист подписал однолетнее соглашение.

— Как оцените переход Кузнецова в «Металлург»?

— По стилю игры, который пропагандирует Разин, Кузнецов команде подходит. Пас, поиск свободного пространства, огромный объём движения. Логично, что Евгений выбрал возможность играть в этом клубе, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков.