Плющев: Кузнецов в «Металлурге» — это тест на зрелость и квалификацию для Разина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что успешность выступления Евгения Кузнецова в «Металлурге» будет во многом зависеть от взаимоотношений с главным тренером Андреем Разиным.

«Тут на 90% всё будет зависеть от главного тренера Разина. Евгений – не из простых хоккеистов, с ним нужно находить общий язык. Я вам скажу, что Кузнецов в «Магнитке» — это тест на зрелость и квалификацию для тренера. Нужно найти правильную роль и правильных партнёров, встроить хоккеиста в игровую систему, где-то и самому под него построиться. Применить и пряник, и кнут. Посмотрим, пройдут ли в «Магнитке» этот тест», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.