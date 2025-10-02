Дементьев рассказал, могут ли у Разина и Кузнецова возникнуть проблемы при работе

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о возможном развитии взаимоотношений между главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным и нападающим Евгением Кузнецовым.

— Не будет ли проблем у Разина с Кузнецовым в бытовом плане? Ведь тренер не особо уживается с авторитетными хоккеистами.

— Не думаю, глубоко уверен, что перед подписанием тренер и игрок разговаривали друг с другом, определили границы работы и требований. Данное подписание вряд ли было сюрпризом для главного тренера, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков.