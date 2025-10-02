Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев рассказал, могут ли у Разина и Кузнецова возникнуть проблемы при работе

Дементьев рассказал, могут ли у Разина и Кузнецова возникнуть проблемы при работе
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о возможном развитии взаимоотношений между главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным и нападающим Евгением Кузнецовым.

— Не будет ли проблем у Разина с Кузнецовым в бытовом плане? Ведь тренер не особо уживается с авторитетными хоккеистами.
— Не думаю, глубоко уверен, что перед подписанием тренер и игрок разговаривали друг с другом, определили границы работы и требований. Данное подписание вряд ли было сюрпризом для главного тренера, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков.

Материалы по теме
Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ
Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android