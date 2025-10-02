Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев ответил на вопрос, сможет ли «Миннесота» с Капризовым выиграть Кубок Стэнли

Плющев ответил на вопрос, сможет ли «Миннесота» с Капризовым выиграть Кубок Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил перспективы Кирилла Капризова в составе «Миннесоты Уайлд» выиграть Кубок Стэнли.

— За пять лет в НХЛ Кирилл Капризов провёл 319 игр и набрал 386 очков, а также стал рекордсменом «Миннесоты Уайлд» по ряду показателей. Но самого главного — Кубка Стэнли — нет. В плей-офф команда постоянно вылетает на первых стадиях. Как думаете, удастся ли Кириллу завоевать заветный трофей в составе «Миннесоты»?
— Хоккей — это командная игра. Это не индивидуальный вид спорта, как, например, фигурное катание. Для того чтобы выиграть Кубок [Стэнли], нужны ещё и партнёры. Ну, я думаю, если ещё и руководители клуба поставят перед собой самые высокие цели, значит, они будут собирать команду для победы в Кубке Стэнли, — цитирует Плющева «Сетевое издание СП».

Материалы по теме
«Верю, однажды мы возьмём Кубок Стэнли». Что сказали в «Миннесоте» о контракте Капризова
«Верю, однажды мы возьмём Кубок Стэнли». Что сказали в «Миннесоте» о контракте Капризова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android