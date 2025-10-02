Плющев ответил на вопрос, сможет ли «Миннесота» с Капризовым выиграть Кубок Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил перспективы Кирилла Капризова в составе «Миннесоты Уайлд» выиграть Кубок Стэнли.

— За пять лет в НХЛ Кирилл Капризов провёл 319 игр и набрал 386 очков, а также стал рекордсменом «Миннесоты Уайлд» по ряду показателей. Но самого главного — Кубка Стэнли — нет. В плей-офф команда постоянно вылетает на первых стадиях. Как думаете, удастся ли Кириллу завоевать заветный трофей в составе «Миннесоты»?

— Хоккей — это командная игра. Это не индивидуальный вид спорта, как, например, фигурное катание. Для того чтобы выиграть Кубок [Стэнли], нужны ещё и партнёры. Ну, я думаю, если ещё и руководители клуба поставят перед собой самые высокие цели, значит, они будут собирать команду для победы в Кубке Стэнли, — цитирует Плющева «Сетевое издание СП».