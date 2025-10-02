Сборная мира КХЛ не примет участия в Кубке Первого канала — 2025

Сборная легионеров не примет участия в традиционном декабрьском турнире, сообщает пресс-служба КХЛ.

Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России приняли совместное решение о том, что сборная мира КХЛ не примет участия в ближайшем Кубке Первого канала, который состоится в декабре 2025 года в Новосибирске.

На Кубке Первого канала 2024 года сборная мира КХЛ одержала одну победу в трёх матчах, обыграв сборную Казахстана со счётом 3:1. На турнире сборная мира КХЛ заняла третье место.

Кубок Первого канала — 2025 пройдёт с 11 по 14 декабря 2025 года. Традиционный турнир впервые состоится в Новосибирске.