Игроки минского «Динамо» Василий Демченко и Егор Бориков внесены в список травмированных

Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко и нападающий Егор Бориков внесены в список травмированных, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

В текущем сезоне Демченко провёл лишь один матч, пропустив четыре шайбы от «Нефтехимика» (3:4). В прошлом регулярном сезоне за команду Демченко провёл 28 матчей, отразив 93,3% бросков. Его коэффициент надёжности составил 1,71. В Кубке Гагарина — 2025 Василий сыграл в 10 матчах при 92,3% отражённых бросков и с коэффициентом надёжности 2,29. Демченко стал первым вратарём в истории минского «Динамо», сыгравшим «на ноль» в плей-офф.

Бориков в текущем сезоне провёл девять матчей и набрал 3 (1+2) очка.

