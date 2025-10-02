«Общую сумму контракта долго не смогут перебить». Дементьев — о новом соглашении Капризова

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил рекордный контракт Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» на $ 136 млн с кэпхитом $ 17 млн, который сделал россиянина самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ.

— Как отреагировали на подписание рекордного контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой»?

— Я очень рад за Кирилла, его семью. Достаточно долго нельзя будет перебить общую сумму контракта, так как с 1 марта вступают новые правила подписания коллективного соглашения. Такие суммы будет очень сложно дать.

— Думаете, что Макдэвид не успеет подписать новый контракт?

— Это очень интересный вопрос. У «Эдмонтона» существует определённая нагрузка в финансовом плане. Те условия, которые будут применены с 1 марта, ускорят процесс продления Макдэвида, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.