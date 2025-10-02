Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев ответил, может ли Кирилл Капризов стать самым популярным россиянином в НХЛ

Плющев ответил, может ли Кирилл Капризов стать самым популярным россиянином в НХЛ
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев сравнил популярность нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина среди российских болельщиков.

— Предыдущий рекорд по общей сумме контракта принадлежал капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Как считаете, может ли Капризов стать самым популярным россиянином в НХЛ после завершения карьеры Овечкина?
— Сможет стать или нет — на этот вопрос ответит только сам Капризов. Докажет это своей игрой. Он значимый игрок. Им восхищаются болельщики в Северной Америке и наши фанаты. Поэтому «любишь или не любишь» — это такое понятие, среднестатистическое, — цитирует Плющева «Сетевое издание СП».

Материалы по теме
«Верю, однажды мы возьмём Кубок Стэнли». Что сказали в «Миннесоте» о контракте Капризова
«Верю, однажды мы возьмём Кубок Стэнли». Что сказали в «Миннесоте» о контракте Капризова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android