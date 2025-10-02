Плющев ответил, может ли Кирилл Капризов стать самым популярным россиянином в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев сравнил популярность нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина среди российских болельщиков.

— Предыдущий рекорд по общей сумме контракта принадлежал капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Как считаете, может ли Капризов стать самым популярным россиянином в НХЛ после завершения карьеры Овечкина?

— Сможет стать или нет — на этот вопрос ответит только сам Капризов. Докажет это своей игрой. Он значимый игрок. Им восхищаются болельщики в Северной Америке и наши фанаты. Поэтому «любишь или не любишь» — это такое понятие, среднестатистическое, — цитирует Плющева «Сетевое издание СП».